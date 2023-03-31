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Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! 2023 Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere Ramazan ve Kurban olmak üzere senede iki kez verilen bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme tarihlerine ilişkin araştırmalar Ramazan Bayramına kısa bir süre kala yoğunlaştı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekli bayram ikramiyelerine yüzde 82 oranında zam yapıldığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. İşte, 2023 emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkında merak edilenler...

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  • Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak ve kimlere verilecek?

    Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi... Bayram ikramiyelerinin hangi ayda yatırılacağı ve ne kadar olduğu merak ediliyor. Ramazan ayına girilmesiyle emekli bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz senelerde  1100 TL verilen ikramiye tutarı yükseltildi. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
  • Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak ve kimlere verilecek?

    ZAMLI EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANDI!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı ise açıklandı.
  • Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak ve kimlere verilecek?

    MUSTAFA ELİTAŞ ZAMLI BAYRAM İKRAMİYESİNİ DUYURDU

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.
  • Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak ve kimlere verilecek?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

    "Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda 2.000’er TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018’den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.
  • Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak ve kimlere verilecek?

    EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti: "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."
  • Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak ve kimlere verilecek?

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

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