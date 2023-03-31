EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada,

"Emeklilerimiz hem Ramazan hem de Kurban Bayramı’nda 2.000’er TL ikramiye alacaklardır. Bu düzenlemeden EYT kapsamında emekli olacaklar da dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklimiz yararlanacaktır. Emeklilerimizin bayramlarını kutlu geçirmeleri için 2018’den bugüne kadar 114 milyar TL bayram ikramiyesi ödenmiştir. 2023 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi bayram öncesi, Nisan ayı içerisinde, Kurban Bayramı ikramiyesi ise yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.