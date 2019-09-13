Kısaca EYT'liler olarak adlandırılan Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş, bir an önce emekli olabilmek için taleplerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Emeklilik için prim süresi dolmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca insan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek olan açıklamayı bekliyor.

EYT'lileri bu konuda uzun bir aradan sonra heyecanlandıran gelişme dün yaşandı. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, EYT konusunda yeni bir formül üretilmesi için harekete geçildiğini duyurdu. Peki meklilikte Yaşa Takılanlarda son durum ne? İşte EYT'de son gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'EYT'LİLER İÇİN TALİMAT'

NTV'nin haberine göre Prof. Dr. Kılıç, "Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. EYT'lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. 'Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var' dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.