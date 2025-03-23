Emekli bayram ikramiyesi 3000 TL olarak yatırılacak

Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yarından itibaren (24 Mart) 3 bin lira olarak ödenmeye başlayacağını açıkladı.

Açıklamada tutarın yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden çalışmanın yasalaşması durumunda fark ödemesi yapılacağı belirtildi.

Ramazan Bayramı ikramiyesini 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz. pic.twitter.com/DUOYUfKcoW — SGK (@sgksosyalmedya) March 23, 2025

TEKLİFİN EN GEÇ PERŞEMBE KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Aslında ikramiyeleri 4.000 TL'ye yükseltecek teklifin Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülmesi planlanıyordu. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Genel Kurul'da protestolar yaşandı. Bu nedenle kanun teklifinin görüşmelerine geçilemedi.

Teklif Genel Kurul'da gelecek hafta tekrar gündeme gelecek. Teklifin en geç 27 Mart perşembe günü kabul edilmesi bekleniyor.