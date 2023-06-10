Ramazan ve Kurban Bayramlarında olmak üzere yılda iki kez verilen emekli bayram ikramiyeleri gündeme gelmeye başladı. Geçtiğimiz sene iki bayramda da emekliye 1100 TL ikramiye verilmişti. Bu yıl verilecek ikramiye tutarı ise güncellendi. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları...