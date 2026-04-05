        Haberler Bilgi Gündem Emekliye bir defaya mahsus ÖTV'siz araç verilecek mi? Kimler yararlanabilecek? Kanun teklifi yasalaştı mı? Başvuru şartları nelerdir?

        Emekliye ÖTV'siz araç verilecek mi? Kimler yararlanacak? Kanun teklifi yasalaştı mı?

        Son günlerde en çok merak edilen konulardan biri de emeklilere ÖTV'siz araç sağlanıp sağlanmayacağı oldu. Geçtiğimiz haftalarda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören bir kanun teklifini meclise sunuldu. Peki, teklif meclisten geçip Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerse, hangi araç ve otomobiller ÖTV'siz alınabilecek? İşte merak edilen ayrıntılar…

        Giriş: 05.04.2026 - 00:24
        Son günlerde emeklinin gözü, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nde çıkacak kararda. Araba sahibi olmak isteyen milyonlarca emekli, ÖTV’siz ve uygun fiyata araç sahibi olmayı bekliyor. Peki, emekliye bir defaya mahsus ÖTV’siz araç verme teklifi yürürlüğe girdi mi, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...

        EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ YASALAŞTI MI?

        Emekliye ÖTV’siz araç sağlanmasına yönelik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu, ancak henüz yasalaşmadı. Teklif kabul edilip Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldükten sonra, Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Şu anda süreç ise hâlâ kanun teklifi aşamasında bulunuyor.

        ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

        Kanun teklifi metnine göre düzenleme yalnızca belirli grupları kapsıyor:

        - 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında esnaf veya sanatkâr statüsünde olanlar,

        - 5510 sayılı Kanun’un 4/1‑b maddesi (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alan emekliler.

        Buna göre SSK (4/1‑a) emeklileri yani işçi emeklileri ve memur emeklileri (Emekli Sandığı) kapsam dışında kalıyor. Bazı haberlerde çiftçi veya tarım Bağ-Kur emeklileri (ÇKS’ye en az 10 yıl kayıtlı ve yoksulluk sınırının altında maaş alanlar) da ayrıca belirtilse de, teklif esas olarak esnaf ve sanatkâr Bağ-Kur emeklilerine odaklanıyor.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

        - Hak, emeklilik tarihinden itibaren 5 yıl içinde kullanılabilecek.

        - Düzenleme bir defaya mahsus; yani her emekliye sadece bir kez tanınıyor.

        - Alınabilecek araç türü sadece binek otomobil; ticari araçlar kapsama dahil değil.

