10 bin TL emekli maaşı alanlar dikkat! Kira, fatura ve gıda desteği geliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir düzenleme üzerinden çalışıyor. En düşük emekli aylığı olan 10 bin TL alan emeklileri desteklemek adına 'emekliye bölgesel destek' geliyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde belirlenen kişileri kira, fatura ve gıda yardımı yapılacak. İşte, detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, en düşük emekli maaşı alan vatandaşların refah seviyesini artırmak için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Buna göre; emekliye bölgesel destek kapsamında; 10 bin TL maaş alan emeklilere, yaşadıkları bölgenin koşulları göz önüne alınarak çeşitli destekler verilecek. İşte, tüm detaylar...
EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMÜLÜ NEDİR?
Emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. 'Bölgesel destek' olarak adlandırılan düzenlemeye göre; şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL olan vatandaşlara elektrik, kira, gıda, su ve doğalgaz yardımı yapılacak. Bu düzenleme uygulanırken kişinin yaşadığı şehrin ve bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınacak.
EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜNÜN ŞARTLARI NELERDİR?
Edinilen bilgiye göre; kişinin destek alması için gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi,
Hane içindeki tek gelirin 10 bin TL'lik emekli maaşı olması ve başka gelirin olmaması,
Kişinin kirada oturması şartı aranacak.
EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz çalışmada son aşamaya gelinmedi; kriterler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından netleştirilecek; ardından Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Düzenleme, resmileştiğinde haberimize ekleyeceğiz ancak şu anda resmi bir açıklama yok.