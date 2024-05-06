TEB'ten emekli çiftçilere özel 14 bin TL'ye varan promosyon kampanyası
TEB (Türk Ekonomi Bankası), çiftçi emeklilerine özel bir promosyon kampanyası sunuyor. 14 bin TL'ye kadar çıkan promosyondan yararlanmak isteyen vatandaşların, maaşlarını ilgili bankaya taşıması gerekiyor. İşte, TEB çiftçi emeklisine özel promosyon kampanyası...
TEB, ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) sahibi vatandaşlara özel bir kampanya sunuyor. Çiftçilikten emekli olan vatandaşlara, maaşlarına bankaya taşımaları karşılığında 14 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapılıyor. İşte, TEB'in çiftçi emeklisine özel promosyon kampanyası...
TEB ÇİFTÇİ EMEKLİLERİNE ÖZEL PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?
TEB çiftçilere özel emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde;
0 - 10.000 TL arasında maaş alanlara, 5.000 TL promosyon
10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara, 8.000 TL promosyon
15.0000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara, 10.000 TL promosyon
20.000 TL ve üzeri arasında maaş alanlara, 12.000 TL promosyon
Harman Kart ve Tarım KMH sahipliğine 2.000 TL ek promosyon veriliyor.
EMEKLİ MAAŞIMI TEB'E NASIL TAŞIRIM?
TEB'in emekli çiftçilere sunduğu kampanyadan yararlanmak isteyenler nüfus cüzdanı ile en yakın TEB şubesine başvurabilir.