2022 yılında emekliye bayram ikramiyesi var mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Yeni sene yaklaşırken emekli maaşlarına gelecek zammın yanında merak edilen bir diğer konu da emekli ylbaşı ikramiyesi oldu. SSK, BAĞKUR ve memur emeklileri 2022 yılbaşı ikramiyesi ödemeleri ile ilgili resm bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. İşte yılbaşı ikramiyeleri hakkında merak edilen soruların yanıtları...