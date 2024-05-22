Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim! Başka indirimler de geliyor
Emekli vatandaşlara kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. İndirim uygulamasından yalnızca emekliler değil, başka durumlar nedeniyle maaş alanlar da yararlanabilecek. Peki, emekliye yüzde 15 indirim ne zamandan itibaren geçerli ve nereleri kapsıyor? İşte, detaylar...
Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanması kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 21 Mayıs itibarıyla başlayan düzenleme birçok yeri kapsarken, ölüm aylığı gibi maaş alan vatandaşlar için de geçerli olacak. İşte, emekliye yüzde 15 indirimde tüm detaylar...
EMEKLİLERE YÜZDE 15 İNDİRİM!
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane, öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerde yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.
EMEKLİ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Söz konusu indirimler 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
EMEKLİ İNDİRİMİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
İndirimden emekli aylığı almakta olanların yanı sıra ölüm aylığı alanlardan sadece dul aylığı alanlar ile anne, baba sıfatıyla gelir ve aylık alanlar da yararlanabilecek.
EMEKLİYE BİRÇOK DESTEK YOLDA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta yaptığı açıklamada emeklilere yaz aylarında bir ay boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda ücretsiz konaklama, kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim, PTTCell'den emeklilere özel paket, PTT Kargo'da indirim, TCDD'ye bağlı trenlerde yüzde 10 oranında indirim gibi destekler sağlanacağını söyledi.