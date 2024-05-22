Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanması kararı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. 21 Mayıs itibarıyla başlayan düzenleme birçok yeri kapsarken, ölüm aylığı gibi maaş alan vatandaşlar için de geçerli olacak. İşte, emekliye yüzde 15 indirimde tüm detaylar...