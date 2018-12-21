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Hatta öyle ki mağdurlardan çok uygulayanların gündemde kaldığını ve bir süre sonra da linç edenlerin linç edildiğini izledik hep birlikte. Bitmeyen bir kısır döngü. Aynı tavırlarla farklı sonuçlar beklenilmesinden ben bireysel olarak yorgun düştüm. Kadına, erkeğe, çocuğa yani insanlara ve hayvanlara, her canlı türüne şiddete karşı olduğumu yinelemek bile yersiz. Bu niyetimin atlandığını sanmıyorum.