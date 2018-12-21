MasterChef yarışmacısı Murat Özdemir'in papağana yaptığı işkence ortalığı ayağa kaldırırken, Emel Müftüoğlu'ndan çok konuşulacak bir açıklama gelmişti.
Müftüoğlu, "Papağanlar benim uzmanlık alanımdır. Papağanın boğazını sıkmaya gerek yok, papağan zaten öyle bağırır. O öyle bağırınca o da korkmuş onun karşılığında..." diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.
Müftüoğlu bu sözlerinin ardından sosyal medyada tepki gördüğünü söyleyerek Instagram hesabından bir açıklama yaptı. İşte Müftüoğlu'nun o açıklaması:
Ülkemizde sosyal medya gündemindeki toplumca sarsıcı konuların, etrafa da sıçrayan ve yeni mağdurlar yaratan bir linç hareketine dönüştüğünü görmek artık olağanlaştı... Bundan ben de nasibimi aldım. Daha önce defalarca kişilerden çok şiddeti konuşalım dediğimi, takip edenler bilir. Bireyler üzerinden hareket edildiğinde sonuca varılmadığını kaç kez gördük.
Hatta öyle ki mağdurlardan çok uygulayanların gündemde kaldığını ve bir süre sonra da linç edenlerin linç edildiğini izledik hep birlikte. Bitmeyen bir kısır döngü. Aynı tavırlarla farklı sonuçlar beklenilmesinden ben bireysel olarak yorgun düştüm. Kadına, erkeğe, çocuğa yani insanlara ve hayvanlara, her canlı türüne şiddete karşı olduğumu yinelemek bile yersiz. Bu niyetimin atlandığını sanmıyorum.
Atlanıyorsa da durumun hassasiyetinden kaynaklandığına inanıyorum. İstemeden hassasiyetlerine dokunduğum kişiler bana gönül koyduğu için üzgünüm. Ben hala hukuk tarafından onanmış psikolojik sorunu olan bireyleri, suçluları, katilleri konuşmayalım diyorum. Şiddeti konuşalım; uygulayanları adalete teslim etmek için seslerimizi birleştirelim... Benim bildiğim tek çözüm bu. Sevgi ve saygılarımla.
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