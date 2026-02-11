Canlı
        Emil Holm: Kenan'ın etkileyici bir kaliteye sahip olduğunu hemen görebiliyorsunuz

        Emil Holm: Kenan'ın etkileyici bir kaliteye sahip olduğunu hemen görebiliyorsunuz

        İtalyan devi Juventus'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı Emil Holm, takımda kendisini en çok etkileyen oyuncu hangisi diye sorulan soruya ilişkin, "Kenan'ın etkileyici bir kaliteye sahip olduğunu hemen görebiliyorsunuz" dedi.

        Giriş: 11.02.2026 - 16:51 Güncelleme: 11.02.2026 - 16:51
        Emil Holm'dan Kenan Yıldız'a övgü!
        Ara transfer döneminde Bologna'dan Juventus'un yolunu tutan İsveçli sağ bek oyuncusu Emil Holm, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

        GELECEK AÇIKLAMASI

        Holm, "Hedefim yaz aylarından sonra da burada kalmak. Bu kulüpte kalmak için her gün elimden gelenin en iyisini ve yüzde yüz performans göstermek istiyorum." dedi.

        KENAN YILDIZ'A ÖVGÜ

        Juventus'ta kendisini en çok etkileyen futbolcu sorusuna yanıt veren İsveçli sağ bek, Kenan Yıldız'ın adını verdi. Holm, "Juventus'ta beni en çok etkileyen oyuncu kim oldu? Kenan Yıldız çok güçlü, antrenmanlarda onunla oynadım ve etkileyici bir kaliteye sahip olduğunu hemen görebiliyorsunuz." diye konuştu.

        Şampiyonlar Ligi'nde gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak Juventus, daha öncesinde ise ligde Inter ile karşı karşıya gelecek.

        INTER KARŞILAŞMASI

        Inter maçıyla ilgili görüşlerini aktaran Emil Holm, "Tabii ki kazanırsak ligdeki sıralama açısından önemli olacak. Sezon uzun, Şampiyonlar Ligi var ama kazanırsak bu büyük bir fırsat olacak." sözlerini sarf etti.

