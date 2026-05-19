Emiliano Martinez'den Freiburg'a gözdağı!

Kendisine ve takımına inandığını söyleyen Arjantinli kaleci Emiliano Martinez, "İlk Copa America finalinde Arjantin'le kupayı kaldırdım. Aston Villa taraftarı olarak Aston Villa'yı bir finalde kupa kaldırırken görmemiştim. O yüzden aynı düşünceyle sahaya çıkacağım. Takımıma ve kendime inanıyorum. Bir finale 'Bunu kazanmalıyız'dan başka bir şey düşünerek çıkmıyoruz. Altın eldiveni Aston Villa'yla kazandım. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyoruz. Premier Lig'deki en düşük bütçeli takımlardan biriydik. Hocamız, kaptanımız çok iyi. İyi bir ekibimiz var. Beraber mücadele ettiğimizde herkesi yenebiliriz." diye konuştu.

Alman rakiplerinin duran toplardaki etkinliğine yönelik bir soruya Martinez, "İngiltere'de iki savunma oyuncusu tarafından duran toplarda bloke edilmeye alıştım. Bu hoşuma gidiyor, bunu seviyorum. Yarın hava toplarında agresif olmaya ve ceza sahasını iyi savunmaya çalışacağım. Freiburg duran toplarda iyi. Ceza sahasını ve topları kontrol edersem bu tehlikeyi savuşturabilirim diye düşünüyorum." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Arjantinli eldiven, maçın penaltılara kalmasına çalışıp çalışmadığıyla ilgili olarak, "Benim biraz daha çok çalışmam gerekecek. Çünkü kalecileri iyi bir kaleci. Zorlu bir müsabaka ama umarım 90 dakikada bitiririz." dedi.

Aston Villa kaptanı John McGinn finalle ilgili olarak, "Sakin kalmak önemli. İniş ve çıkışlarla dolu bir yolculuk oldu. Freiburg'un ne kadar zor bir takım olduğunu biliyoruz. Rakibe saygı gösterip sahaya çıkacağız. Bugüne kadar yaptıklarımızı yaparsak sonucun olumlu olacağını düşünüyorum. İşin perde arkasında çok fazla personel var, ben de buna gollerle destek olmak istiyorum. Bu sene 10 gol attım. Umarım yarın gol sayımı 11-12'ye yükseltebilirim." değerlendirmesinde bulundu.