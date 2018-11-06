Emily Ratajkowski'nin 'çamaşır günü'

Emily Ratajkowski, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Emily'nin son yaptığı cesur paylaşımları toplamda 2 milyondan fazla beğeni ve on binlerce yorum aldı