Emina Jahovic: Bana savaş dönemlerini hatırlattı

"BANA SAVAŞ DÖNEMLERİNİ HATIRLATTI"

Makyaj yapmadığı görülen Emina Jahovic, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerden dolayı moralinin bozuk olduğunu ifade eden Jahovic, "Son dönemde çok kötü şeyler yaşandı. Çocuklar da çok üzüldü. Pek farkında değiller ciddiyetin aslında çocukluğun verdiği bir şey sanırım. Bana savaş dönemlerini hatırlattı. Pek bir farkı yok yani. Ben çocuktum o zamanlar. Çok üzgünüm, başımız sağ olsun" dedi.