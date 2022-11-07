Emina Jahovic: İki çocuk annesiyim, evliliğe sıcak bakmıyorum

Gazetecilerle sohbet eden ve güzel bir proje için hazırlandığını ifade eden Jahovic, "Proje hazırlığım devam ediyor ancak en çok vakti çocuklarıma ayırıyorum. Çünkü Yaman şu an ergenlik çağında, ben sürecin ilk başlarında korktum. Kardeşi de onun yanında ancak beklediğim gibi olmadı. Çok rahat geçiriyoruz bu dönemi" dedi.

Eski eşinin geçtiğimiz aylarda Melisa Sütşurup ile evlenmesi hakkındaki sorulara yanıt veren Emina Jahovic, "Mustafa mutlu olsun, bizim için yeterli. Çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu duruma. O çok iyi bir baba. Çocuklarıyla harika ilgileniyor" diyerek, Mustafa Sandal'a mutluluklar diledi.

Geçtiğimiz aylarda Recep Ali Keydal ile birlikte görüntülenen Jahovic, basın mensuplarının konuyla alakalı soruları üzerine ise, "Bir arkadaşım vasıtası ile eskiden tanışmıştık. Sonra çok yakın dost olduk. Recep Bey, benim çok yakın arkadaşım. Bir erkekle görüntülendiğimde hep bir ilişkim olduğu anlamına gelmez. Zaten ben evlilik olayına da iki çocuk annesi olduğum için pek sıcak bakmıyorum. Üstelik çocuklarımın ikisi de erkek... Annelerini sürekli bir erkekle görmek istemezler. Bunun için çok özel birisi lazım" açıklamasında bulundu.

"ÇOCUKLARIM VAR ÜLKEME DÖNEMEM"

Öte yandan Emina Jahovic, geçtiğimiz aylarda, "Türkiye'de neden şarkıcılık yapmıyorsun?" sorusuna, "Ben aslında besteci ve söz yazarıyım. Sahnede ve çok göz önünde olmayı sevmiyorum" yanıtını vermişti.

İstanbul'u çok sevdiğini belirten Jahovic, "Boşnak bir insanım. Kültürlerimiz birbirine çok yakın. Çocuklarım Türk, burada eğitim görüyorlar ve hayatları burada olduğu için ülkeme dönemem" demişti.