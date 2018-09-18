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Adı ünlü işadamı Sadettin Saran'la aşk dedikodularına karışan Jahovic, şöyle konuştu: "Ben özel hayatımla ilgili artık hiçbir şey paylaşmak istemiyorum. Bir şey sakladığım için değil, yanlış kullanıldığı için konuşmuyorum. Ne şu an, ne de ilerde konuşmayacağım."