Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre, kardeşinin oğlunu ziyarete geldiğini belirten Jahovic, “Önemli bir şeyi yok” dedi. Geçtiğimiz günlerde oğlu Yavuz’un da rahatsızlandığını söyleyen Jahovic, “Mustafa ile yine gelmiştik. Bu sefer ben tek geldim” diye konuştu.

Sosyal medyadan Sadettin Saran’ı öperken çekilen fotoğrafını paylaşan Jahovic, bunun hatırlatılması üzerine, “Sırp basınında doğum günümle ilgili bir haber vardı. Onun doğru olmadığını paylaştım” açıklamasında bulundu.

Lüks arabasına geçen Emina Jahovic’in araba kullanırken cep telefonu kullanarak trafik kurallarını hiçe saydı.

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