Emine Erdoğan'dan Uluslararası Sıfır Atık Forumu paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5-7 Haziran'da İstanbulda gerçekleştirilecek Uluslararası Sıfır Atık Forumuna ilişkin, "COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin, çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum" ifadesini kullandı
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 11:03
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sıfır Atık Vakfınca ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumunun, şimdiden Türkiye ve insanlık adına hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:
"Antalyaya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık anlayışıyla hayat bulan forumda, 160tan fazla ülkeden binlerce temsilci İstanbulda, ortak evimiz dünya için buluşacak. COP31 sürecine de önemli katkılar sunacağına inandığım zirvenin, çevre bilincini güçlendirirken, ortak sorumluluk anlayışını büyütmesini ve iklim kriziyle mücadelede kalıcı işbirliklerini desteklemesini temenni ediyorum."
