Emine Erdoğan, emniyet teşkilatının Polis Haftasını kutladı

İstanbul'da hafta sonu yasak var mı?

AA

Emine Erdoğan, Polis Haftası dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 10, 2021

Erdoğan, iletisinde, "176 yıldır adanmışlıkla vazifelerini sürdüren şanlı Türk polisine ne kadar teşekkür etsek az. Onlar evdeki, sokaktaki ve kalpteki huzurumuzun teminatıdır. Polis Haftası vesileyle Cumhurbaşkanlığı koruma ekibi nezdinde tüm polis teşkilatının gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koruma ekibiyle çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.