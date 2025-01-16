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        Haberler Gündem Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanının eşi Luvsandorj ile bir araya geldi

        Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanının eşi Luvsandorj ile bir araya geldi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa'nın eşi Bolortsetseg Luvsandorj ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 20:59 Güncelleme: 16.01.2025 - 20:59
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        Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanının eşi Luvsandorj ile bir araya geldi
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        Emine Erdoğan, Bolortsetseg Luvsandorj ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Luvsandorj'u kütüphanenin girişinde samimi bir şekilde karşıladı. İkili, ilk olarak Cihannüma Salonu'na geçti.

        Kütüphanenin Moğolistan bölümündeki kitapları inceleyen lider eşleri, burada fotoğraf çektirdi. Emine Erdoğan, Luvsandorj'a Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Moğolca'ya çevrilen "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" ile Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce tercümesini, Luvsandorj da Emine Erdoğan'a Moğolistan kültürünü yansıtan plak ve kitaplar armağan etti.

        Çocuklar, ebru sanatıyla yaptıkları lale figürlü eserleri hediye etti

        Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ne geçen lider eşlerini, Cumhurbaşkanlığı kreşindeki çocuklar karşıladı.

        Emine Erdoğan ve Luvsandorj, burada çocukların geleneksel el sanatları çalışmalarını inceledi.

        Çocuklar, ebru sanatıyla yaptıkları lale figürlü eserleri Emine Erdoğan ve Luvsandorj'a hediye etti. Hediyeleri alan lider eşleri, çocuklara teşekkür etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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