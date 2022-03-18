Emine Erdoğan ve iki bakandan Kızılay'a destek 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Kızılay'ın her Ramazan ayı öncesi, daha fazla ihtiyaç sahibine destek olabilmek için düzenlediği 'Dayanışma ve Teşekkür Programı'na video mesaj gönderdi.

İyilik yapmanın kalbi arındırdığını belirten Emine Erdoğan, "Bize insan olmanın değerini hatırlatır. Dünyanın ortak huzurunu arttırır. Son 2 yılımız salgınla geçti. Uzun zamandır coğrafyamızda savaş ve çatışmalar devam ediyor. Hali hazırda Ukrayna'da yaşanan insanlık dramı üzerimizden kara bir bulut olarak geçiyor. Tabi bir yandan da doğal felaketler karşımıza zorlu sınamalar olarak çıkıyor. Bazen sağlık sorunları ile bazen de hayatın iniş çıkışlarıyla imtihan ediliyoruz. İnsanın kendini bu en yalnız ve çaresiz hissettiği anlarda onu sarıp sarmalayan kimsesizliğinde akrabası olan Kızılayımız var. Ülkemizin en büyük dünyanın ise en önde gelen yardım kuruluşu Kızılay hepimizin medarı iftiharıdır" ifadelerini kullandı.

'HERKESİ BAĞIŞ YAPMAYA DAVET EDİYORUM'

Herkesi Kızılay'a bağışta bulunmaya davet eden Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelin insanın insana ihtiyacının hiç bitmeyeceği bu dünyaya daha çok iyilik tohumu serpelim. Çünkü o tohumlar büyür gölgesinde herkesin vicdanının dinlendiği çınarlar olur. Bu duygularla sözlerime son veriyor, az çok demeden halis niyetlerle bezeli gönüllerden kopan yardımları Kızılay'a emanet eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Gözyaşını dindirmenin tarifsiz mutluluğu herkesin yaşamasını diliyor bu vesileyle herkesi Kızılay'a bağış yapmaya davet ediyorum. El ele verişlerimiz daim olsun kalın sağlıcakla."

BAKAN YANIK: ANADOLU VAKIF KÜLTÜRÜNÜN EN ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN BİRİSİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kızılay'ın 154 yıl önce başladığı iyilik yarışına hiç ara vermeden ve hiç hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Ülkemizin ve dünyanın en önemli en eski hayır kurumlarından birisi. Kızılay, Anadolu vakıf kültürünün en önemli temsilcilerinden birisi. Kızılay'ın bugün bir sivil toplum kuruluşu olarak ülkemizin her noktasından dünyanın her köşesinde yaptığı iyilik çalışmaları yardım çalışmaları sadece göğsümüzü kabartmakla kalmıyor aynı zamanda dünyaya umudu taşımanın taşıyıcılığını yapıyor. Emeği geçen herkese hayırsever vatandaşlarımıza, 154 yıldır Kızılay'ı ayakta tutan milletimizi nice uzun yıllar bu hayır yolculuğunun devam etmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: İYİ Kİ VARSIN KIZILAY

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da "Dayanışma ve iyilik gecesine selamlarımı gönderiyorum. Kızılay bağışçılarına teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsın Kızılay" mesajını gönderdi.