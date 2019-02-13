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"GİDİŞİ İLE YÜREĞİMİ YAKTI"

Ün, acı gününde yalnız bırakmayan dostlarına, "Hayatımın en ama en zor günlerinde, en acılı dakikalarımda beni yüzlerce mesaj ve telefonları ile teselli eden, güzel dileklerde bulunan tanıdığım, tanımadığım herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Gidişi ile yüreğimi yakan canım babamı sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsünü yaşarken yanımda olmanız benim için gerçekten çok kıymetli. Canım babam huzur içinde yat, kalbim hep seninle. Seni çok seviyorum..." sözleriyle teşekkür etti.