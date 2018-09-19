Eminem’in diss’leriyle ufalanıp hırpalanma onuruna erişen ünlüler arasında kimler yok ki… Hip Hop’çuların kendi âlemlerindeki küfür kıyamet dalaşları bir yana bırakıp daha pop şöhretlere uzanırsak Mariah Carey’den, Britney Spears, Christina Aguilera, Rihanna, Miley Cyrus, Kim Kardashian ve Ellen DeGeneres’e göz önündeki herkes var.

İçlerinde Kim Kardashian gibi, Eminem tarafından önemsendiği için “Büyük onur duydum” diyenler de var; Aguilera gibi “Will The Slim Shady Please Shut Up” şeklinde karşı diss atanlar da. Eminem’e göre, Aguilera Limp Bizkit’in solisti Fred Durst ile kuliste sevişmişti, o bakımdan… En uzun soluklu atışmayı ise Mariah Carey’yle yaşadı. Aralarında ilişki olduğuna dair defalarca gönderme yapan Eminem’i hep yalanladı Mariah Carey ve ‘Obsessed’ şarkısının klibinde peşinde musallat olan bir Eminem benzerini kullanarak karşılık verdi.

“KIZIMA SATAŞIRSAN…”

Şimdi Eminem sayesinde yine bir diss fırtınası yaşanıyor. 31 Ağustos’ta çıkan ‘Kamizake’ albümündeki ‘Not Alike’ parçasında diss attığı rap’çiler arasında Joe Budden, Lord Jamar, Lil Pump, Lil Xan, Earl Sweatshirt, Machine Gun Kelly (kısaca MGK) Vince Staples, Tech N9ne, Tyler the Creator gibi tipler var. İçlerinden bir tek MGK karşı atağa geçiyor. 8 Eylül’de diss parçası ‘Rap Devil’ı çıkarıyor. Eminem’in saydırdığı rap’çilerin çoğu hakaretlere karşılık vermiyor. Ancak Joe Budden artık Eminem’le bütün ilişkisini kesmeyi düşündüğünü açıklıyor.

MGK’in karşı diss atması ise piyasada tarafından çok normal karşılanıyor. Jezebel’in müzik yazarı, “MGK’in yanıt vermesi hiç şaşırtıcı değil çünkü Eminem dahil kimseden diss hak edecek biri değil. Homofobik küfürler savurmaktan ibaret adamın teki” diye kayıt düşüyor.

Eminem’in özellikle MGK’yi hedef aldığı söyleniyor. Nedeni, MGK’in altı yıl önce attığı bir tweet’le Eminem’in kızı Hailie’yi çok seksi bulduğunu edepsiz bir uslupla ilan etmesi. Eminem, “Sen kızım Hailie’ye sataşmaya devam et/…” diyerek arkasını ‘f’li sözcüklerle getiriyor.

MGK ise ‘Rap Devil’ın “Hello Marshall” diye başlayan sözlerinde Eminem’in Grammy ödüllü ‘Recovery’ albümünden sonra iyi iş çıkaramadığını yüzüne vurup, “Hayranların beni keşfetti, senden daha gencim” diye diss atıyor.

Machine Gun Kelly (MGK), Eminem'e anında karşılık verdi.

Eminem hıncını alamamış olmalı ki, altta kalmamak için 14 Eylül’de ateşe karşılık veriyor, “Killshot” diss parçasında MGK’ye şöyle rap’liyor: “Yaşım 45 ama senden daha çok satıyorum. Ben 29’umdayken ortalığı patlatan üç albümüm vardı. Ben onun bunun kızına laf atmam…”

MGK geçen Pazar günü Orlando konserinde ‘Rap Devil’ı söyleyip Eminem’e diss’leri sahneye de taşıyıp “The real Slim Shady can’t stand up...F… Marshall Mathers” diye bağırıyor ve Instagram’daki son bir yorumla sataşmayı orada bırakıyor. Bu arada iki rap'çinin hayranları arasında sosyal medya kapışması da sürüyor.

“ŞAKA” DEDİ AMA

Machine Gun Kelly’yle diss atışması bir yana, Eminem’in 14 Eylül’de çıkan “Killshot” parçasında Diddy’ye laf çakması sosyal medyayı tam anlamıyla tutuşturuyor. Eminem sözlerin bir yerinde “Bu salak kendini yetenekli sanıyor/Ame Kells senin son hit parçanı çıkardığın gün, Diddy’nin Pac’ı öldürttüğünü itiraf ettiği gündü…” diyor.

Sean "Diddy" Combs... Adı Tupac cinayetine karıştı bir kere.

Eminem’in rap'çi Tupac Shakur cinayetini Diddy’ye bağlaması sosyal medyada büyük sansasyona yol açıyor. Gerçi şarkının sonunda şaka yaptığını da söylüyor Eminem; “Diddy, biliyorsun seni severim…” diyor ama Twitter’da yer yerinden oynamaya devam ediyor. “Diddy o sözleri duyunca böyle oldu…” caps’leri yağıyor.

RAP CİNAYETLERİ

Şarkının bir gün öncesi 13 Eylül aynı zamanda Tupac Shakur’un 22’nci ölüm yıldönümü. 1996’da Las Vegas’ta işlenen cinayetin esrar perdesi halen aralanmış değil. Ancak komplo teorileri havada uçuşuyor. Bu cinayetten altı ay sonra, Doğu Yakası – Batı Yakası rekabetinde Tupac’la husumeti olan rap’çi Notorious BIG’in de Los Angeles’da araçtan ateş açılarak öldürülmesi yeni komplo teorilerine yol açıyor.

Notorious BIG ve Tupac Shakur... Altı ay arayla sır cinayetlere kurban gittiler.

2002’de Los Angeles Times’ta çıkan bir haberde, Tupac Shakur’un vurularak öldürüldüğü gün Notorious BIG’in de Las Vegas’ta olduğu, silah temin edip Tupac’ın katli için 1 milyon dolar ödediği ileri sürülüyor. Biggie’nin ailesi kesin bir dille yalanlayarak, “Oğlumuz o gün New Jersey’deydi” açıklamasını yapıyor.

Aradan zaman geçiyor; Biggie cinayetini soruşturan Los Angeles Emniyeti’nden dedektif Greg Kading yeni bir iddiayla ortaya çıkıyor. Kading’in teorisine göre 1990’lara damgasını vuran iki yaka arasındaki rap kavgasında Tupac’ı 1 milyon dolara kiralık katile öldürten kişi o dönem Puff Daddy diye anılan Diddy idi. Notorious BIG ise Tupac’ın intikamı uğruna cinayete kurban gitmişti. Bu cinayetin organizasyonu ise Las Vegas’taki saldırıda Tupac’ın yanında olan ve kılpayı kurtulan müzik şirketi sahibi Suge Knight’a aitti. Bir çete üyesine 13 bin dolar ödeyerek öldürtmüştü Biggie’yi.

Sonra bu dosya da kapandı ve Notorious BIG’in annesi Voletta Wallace Los Angeles Emniyeti’ni cinayeti örtbas etmekle suçlayarak 500 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Ancak dava düştü.

Suçlamaların hedefindeki adam Diddy ise iddiaları tabii ki yalanladı ama bir radyo programında cinayetlerle ilgili soruya “Bunlar sokak işleri” yanıtını vermesi akıllara kuşku düşürdü bir kere!