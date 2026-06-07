Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.694,19 %-1,28
        DOLAR 46,0552 %0,07
        EURO 53,0887 %-0,78
        GRAM ALTIN 6.409,16 %-3,23
        FAİZ 43,69 %0,90
        GÜMÜŞ GRAM 100,37 %-8,23
        BITCOIN 60.877,00 %0,31
        GBP/TRY 61,4726 %-0,72
        EUR/USD 1,1522 %-0,77
        BRENT 93,09 %-2,04
        ÇEYREK ALTIN 10.478,98 %-3,23
        Haberler Ekonomi Emlak Eminevim, Sıfır Atık Festivali’nde binlerce ziyaretçiyle buluştu

        Eminevim, Sıfır Atık Festivali’nde binlerce ziyaretçiyle buluştu

        Eminevim'in sponsorları arasında yer aldığı Sıfır Atık Festivali, binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Alandaki çalışmaları yakından takip eden Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün, Sıfır Atık Vakfı standında Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ile bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 16:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eminevim, Sıfır Atık Festivali'nde binlerce ziyaretçiyle buluştu

        Eminevim'in sponsorları arasında yer aldığı Sıfır Atık Festivali, ziyaretçi akınına uğradı. Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün ve Eminevim Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün, Eminevim standını ziyaret etti, festival alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen festivalin ikinci gününde Erdoğan, etkinlik alanındaki stantları gezerek katılımcılarla bir araya geldi. Ayrıca İstanbul Valisi Davut Gül de Eminevim standını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        “TASARRUF EKOSİSTEMİ YARATIYORUZ”

        Festival sponsorluğu vesilesiyle görüşlerini paylaşan Eminevim Genel Müdürü Dr. Murat Ayyıldız, "Eminevim olarak kurulduğumuz günden bu yana kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf kültürü üzerine inşa edilmiş bir iş modeliyle hizmet veriyoruz. Tasarruf kültürünü yaygınlaştırırken aynı zamanda operasyonlarımızda dijitalleşme ve sürdürülebilirlik uygulamalarıyla kaynakların verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Ayyıldız, konuşmasına şöyle devam etti: “Ülkemizde ve dünyada çevre bilincinin yerleşmesinde büyük payı olan Sıfır Atık Festivali’nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Festivalin ilk gününden itibaren standımıza gösterilen yoğun ilgi ve çocukların enerjisi, bu alandaki motivasyonumuzu daha da artırdı. Tasarrufun sadece bugünü değil, geleceği de kurtaracağına olan inancımızla sürdürülebilirlik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iş insanı Rahmi Koç'un, hastane açılışı programında kadınlar ve belirli bir etnik kimliğe mensup vatandaşlara yönelik kullandığı değerlendirilen ifadeler nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        Narin'in köyünde muhtarlık seçimi
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Vergi cezası öncesi erken uyarı sistemi geliyor
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 4 kişi öldü!
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        "ABD İran'ın varlıklarını kullanmayı planlıyor"
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        Kayıp Menesa, bahçelerindeki havuzda ölü bulundu!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Dünya Kupası'nın unutulmaz eldivenleri!
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        Araba arızası nedeniyle öldürmüş
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        Havada aşk kokusu var!
        Havada aşk kokusu var!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Bodrum'da aşk tazelediler
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün