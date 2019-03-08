Hastanede tedavileri devam ediyor

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, olay, dün akşam saat 19.15 Eminönü Arabalı Vapur iskelesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, arabalı vapur için bekleyen bir sürücüsü, bir anda otomobili hareket ettirdi. Vapur sırası için konulan dubaları da önüne alan sürücü, direksiyonu bir anda sağa kırarak denize uçtu.

Çevredeki iki genç denize atlayarak bir çocuğu kurtarırken sürücüsünün bir süre sonra su yüzeyine çıktığı, ardından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.





SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI



Denizden çıkarılan 1’i çocuk iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada sürücü Zeki H. araçta bulunan çocuk ise kızı G.H. olduğu belirlendi. Hastanede Zeki H.’nin ifadesi alındı.

BİLEREK DENİZE SÜRMÜŞ



Polise ailevi sorunlar olduğunu anlatan Zeki H., yaşanan bu sorunlar üzerine aracı bilerek denize sürdüğünü söyledi. İntihar amaçlı denize aracı sürdüğü ortaya çıkan Zeki H.’ye ‘Kasten adam öldürmeye teşebbüs etmek’ suçundan işlem yapılacak. Zeki H. ile küçük kızı G.H.’nin hastanede tedavilerine devam ediliyor.