Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig İstanbulspor Emir Kaan Gültekin, Bursaspor'a transfer oldu - Futbol Haberleri

        Emir Kaan Gültekin, Bursaspor'a transfer oldu

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen kaptan Emir Kaan Gültekin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bursaspor'a transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 23:23 Güncelleme: 28.01.2026 - 23:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbulspor'dan Bursaspor'a transfer oldu!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'de mücadele eden İstanbulspor'un tecrübeli oyuncularından Emir Kaan Gültekin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bursaspor'a transfer oldu.

        Sarı-siyahlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Yolun açık olsun, sarı-siyahın evladı. Her şey için teşekkürler kaptan!" ifadesi kullanıldı.

        Bursaspor ise aynı sosyal medya platformundan paylaştığı videoyla Emir Kaan Gültekin transferini duyurdu.

        25 yaşındaki santrfor, bu sezon İstanbul temsilcisinde ligde 14 maçta 5 gol kaydetti.

        Öte yandan İstanbulspor, Trabzonspor altyapısında yetişen 19 yaşındaki sol bek Turan Deniz Tuncer ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 13 , ulusal seviyede aranan 1 suçlu ülkemize getirildi

        Bakan Yerlikaya: Kırmızı bültenle aranan 13 , ulusal seviyede aranan 1 suçlu ülkemize getirildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Yasin Özcan transferini açıkladı!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde