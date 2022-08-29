Emirhan 9 yaşındaydı! Düğünde vuruldu! 0:00 / 0:00

İHA

Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Kıbrıs Köyü'nde, cumartesi gecesi kan donduran bir olay meydana geldi.

Yürekleri yakan ve küçük bir çocuğu hayattan kopartan olay şöyle gerçekleşti:

AİLECE DÜĞÜNE GİTTİLER

Mamak’ın Küçük Kayaş Mahallesi'nde oturan Baytemir ailesi bir akrabalarının Kıbrıs Köyü'nde yapılan düğününe katılmak için düğünün gerçekleştirildiği Kıbrıs Köyü Caddesi üzerinde bulunan gecekondu önüne gelerek düğüne katıldı.

SİLAHLAR ATEŞLENMEYE BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre düğünün ilerleyen saatlerinde, kutlama için silahlar ateşlenmeye başlandı. Ancak O.T.’nin silahından çıkan bir kurşun 9 yaşındaki Emirhan Aytemir’in başına isabet etti.

EMİRHAN BAŞINDAN VURULDU

Başından yaralanan Emirhan, hastaneye kaldırıldı. Emirhan Aytemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetti.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Bir maganda kurşunu ile hayatını kaybeden 9 yaşındaki Emirhan’ın cenazesinin bugün öğlen namazının ardından Ortaköy Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emirhan’ın canına mal olan kurşunu ateşleyen O.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

ÖLDÜREN SİLAH RUHSATSIZ ÇIKTI

Jandarma tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada O.T.’nin silahının ruhsatsız olduğu açıklanarak şu ifadelere yer verildi: “Ankara İl Jandarma Komutanlığı Mamak İlçesi Kıbrısköy Mahallesinde 27 Ağustos 2022 tarihinde düğün alanında O.T. isimli şahıs ruhsatsız tabancası ile havaya ateş ederek E.B. isimli çocuğun ağır yaralanmasına sebep olmuştur. E.B. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Şüpheli O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı C.İ.K. teslim edilmiştir.”