Emirhan İlkhan'dan övgü alan performans!
İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, takımının Hellas Verona ile oynadığı son lig maçında 67 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha %89 pas isabet oranı yakalarken, maç sonu teknik direktörü Marco Baroni'nin takdirini kazandı.
Kariyerini İtalya'da sürdüren Emirhan İlkhan, takımının Hellas Verona ile oynadığı Serie A maçına ilk 11'de çıktı.
Torino mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, Emirhan oyunda kaldığı 67 dakikada başarılı bir performans ortaya koydu.
22 yaşındaki orta saha %89 (37'de 33) pas isabetiyle oynarken, rakip kalede 4 kez pozisyon yarattı, 7 de top kaptı.
TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN ÖVGÜYÜ KAPTI
Torino Teknik Direktörü Marco Baroni maçın ardından Emirhan'dan övgüyle bahsetti.
Baroni, genç oyuncunun maça ilk 11'de başlaması üzerine sorulan soruya şu yanıtı verdi:
"Bugün maçta itici bir güç istiyordum. Emirhan İlkhan gelişmeli, gelişiyor, daha da gelişecek. Çünkü o çalışmaya çok istekli."
Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan bu sezon 4 lig maçında şans buldu.