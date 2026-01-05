Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Emirhan İlkhan'dan övgü alan performans! - Futbol Haberleri

        Emirhan İlkhan'dan övgü alan performans!

        İtalya Serie A ekibi Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan, takımının Hellas Verona ile oynadığı son lig maçında 67 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha %89 pas isabet oranı yakalarken, maç sonu teknik direktörü Marco Baroni'nin takdirini kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 15:59 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emirhan'dan övgü alan performans!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kariyerini İtalya'da sürdüren Emirhan İlkhan, takımının Hellas Verona ile oynadığı Serie A maçına ilk 11'de çıktı.

        Torino mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, Emirhan oyunda kaldığı 67 dakikada başarılı bir performans ortaya koydu.

        22 yaşındaki orta saha %89 (37'de 33) pas isabetiyle oynarken, rakip kalede 4 kez pozisyon yarattı, 7 de top kaptı.

        TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN ÖVGÜYÜ KAPTI

        Torino Teknik Direktörü Marco Baroni maçın ardından Emirhan'dan övgüyle bahsetti.

        Baroni, genç oyuncunun maça ilk 11'de başlaması üzerine sorulan soruya şu yanıtı verdi:

        "Bugün maçta itici bir güç istiyordum. Emirhan İlkhan gelişmeli, gelişiyor, daha da gelişecek. Çünkü o çalışmaya çok istekli."

        Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan bu sezon 4 lig maçında şans buldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tarihi Kemah ilçesinde snowboardcular dağdan ilçe merkezine kayarak indi

        Erzincanın tarihi Kemah ilçesinde, kar yağışı sonrası iki kayaksever, dağdan ilçe merkezine snowboard yaparak indi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar