Emirhan İlkhan'dan övgü alan performans!

Kariyerini İtalya'da sürdüren Emirhan İlkhan, takımının Hellas Verona ile oynadığı Serie A maçına ilk 11'de çıktı.

Torino mücadeleden 3-0 galip ayrılırken, Emirhan oyunda kaldığı 67 dakikada başarılı bir performans ortaya koydu.

22 yaşındaki orta saha %89 (37'de 33) pas isabetiyle oynarken, rakip kalede 4 kez pozisyon yarattı, 7 de top kaptı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN ÖVGÜYÜ KAPTI

Torino Teknik Direktörü Marco Baroni maçın ardından Emirhan'dan övgüyle bahsetti.

Baroni, genç oyuncunun maça ilk 11'de başlaması üzerine sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Bugün maçta itici bir güç istiyordum. Emirhan İlkhan gelişmeli, gelişiyor, daha da gelişecek. Çünkü o çalışmaya çok istekli."

Beşiktaş altyapısından yetişen Emirhan İlkhan bu sezon 4 lig maçında şans buldu.