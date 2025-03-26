Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol TKBL Emlak Konut: 82 - Beşiktaş BOA: 77 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Emlak Konut: 82 - Beşiktaş BOA: 77 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Emlak Konut, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 82-77 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 20:40 Güncelleme: 26.03.2025 - 20:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emlak Konut, Beşiktaş'ı devirdi!
        ABONE OL

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Emlak Konut, konuk ettiği Beşiktaş BOA'yı 82-77 yenerek seride 1-0 öne geçti.

        Toplamda iki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği eşleşmenin ikinci maçı, 28 Mart Cuma günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

        Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

        Hakemler: Alper Özgök, Göksun Öz, Abdullah Koputan

        Emlak Konut: Thomas 27, Sehernaz Çidal 11, Parks 13, Macaulay 13, Ndour 12, Gamze Takmaz 2, Berfin Sertoğlu 4

        Beşiktaş BOA: Peterson 10, Özge Özışık 11, Winterburn 16, Fagbenle 24, Krajisnik 14, Hatice Pelin Gülçelik, Gizem Başaran Turan 2

        1. periyot: 26-24

        Devre: 47-44

        3. periyot: 61-66

        Beş faulle çıkanlar: 24.59 Krajisnik (Beşiktaş BOA), 39.05 Thomas (Emlak Konut)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        Bahçeli'den Saraçhane açıklaması
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        İstanbul'da 178 zanlı tutuklandı
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        Mourinho'nun Bodrum FK 11'i netleşiyor!
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Rutte: Rusya ile ilişkiler normalleşmeyecek
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Kurultay soruşturmasında son durum ne?
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek!
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Goldberg yeni mesajları yayımladı
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Serdal Adalı: TFF derhal istifa etmelidir!
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        Chery'den Samsun'a 1 milyar dolarlık yatırım
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        26 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        Ünlü isimlerden hakem tepkisi
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        "Güzelliğim yüzünden cezalandırıldım"
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri