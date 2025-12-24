Habertürk
        Emlak Konut - Fenerbahçe Opet: 70-88 (MAÇ SONUCU)

        Emlak Konut - Fenerbahçe Opet: 70-88 (MAÇ SONUCU)

        Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu Emlak Konut'u 88-70 mağlup ederek 11'de 11 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 19:36 Güncelleme: 24.12.2025 - 19:36
        F.Bahçe Opet'ten 11'de 11!
        Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda karşılaştığı Emlak Konut'u 88-70 mağlup etti.

        11'de 11 yapan sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdürürken, Emlak Konut ise 3 yenilgisini yaşadı.

        Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

        Hakemler: Önder Yılmaz, Uğur Yüksel, Yasin Alkan

        Emlak Konut: Ferda Yıldız, Thomas 19, Macaulay 24, Berfin Sertoğlu 7, Ndour 16, Ceren Akpınar 2, Holesinska 2, Melek Uzunoğlu

        Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 2, Williams 8, Alperi Onar 12, Rupert 20, Gustafson 12, McCovan 18, McBride 3, Allemand 3, Meltem Avcı Yılmaz 10, Olcay Çakır Turgut

        1. Periyot: 23-29

        Devre: 36-43

        3. Periyot: 47-64

