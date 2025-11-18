Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.716,26 %0,17
        DOLAR 42,3431 %0,08
        EURO 49,0797 %0,00
        GRAM ALTIN 5.502,53 %0,11
        FAİZ 40,20 %-0,10
        GÜMÜŞ GRAM 68,73 %0,72
        BITCOIN 91.326,00 %-0,55
        GBP/TRY 55,6790 %-0,02
        EUR/USD 1,1583 %-0,08
        BRENT 64,17 %-0,05
        ÇEYREK ALTIN 8.996,63 %0,11
        Haberler Ekonomi Emlak Emlak Konut'tan Mekke'de 400 milyon dolarlık proje - Emlak Haberleri

        Emlak Konut'tan Mekke'de 400 milyon dolarlık proje

        Emlak Konut GYO, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığına bağlı National Housing Company (NHC) ile 1014 villadan oluşan ve yaklaşık 400 milyon dolar değere sahip "Hayat Mekke" projesi için ön sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 13:54 Güncelleme: 18.11.2025 - 13:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emlak Konut'tan Mekke'de 400 milyon dolarlık proje
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre, proje, 2 Aralık 2024'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde, Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ile Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail tarafından Riyad'da imzalanan İyi Niyet Anlaşması sonrasında yürütülen temasların ilk somut sonucu oldu.

        Bu kapsamda, Emlak Konut, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen "Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı"nda, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanlığına bağlı Ulusal Konut Şirketi (NHC) ile "Hayat Mekke Projesi" için ön sözleşmeyi imzaladı.

        Proje, Emlak Konut'un uluslararası iştiraki olarak mayısta kurulan Emlak Konut Global tarafından yürütülecek.

        REKLAM

        Harem-i Şerif bölgesi içerisinde konumlanan "Hayat Mekke" projesi, ulaşım ve erişilebilirlik açısından önemli bir noktada yer alıyor. Mekke giriş koridorundaki konumu ve Harem-i Şerif'e yakınlığıyla projenin, bölgenin dikkat çekici yaşam alanlarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

        Yaklaşık 400 milyon dolarlık değere sahip projeyle, 1014 villa, sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlardan oluşan kapsamlı bir yerleşim düzeni sunulacak.

        Projede ayrıca okullar, sağlık merkezi, camiler, ticari üniteler, park ve açık alanların yer alması planlanıyor.

        Kültürel dokuya uyumlu tasarım yaklaşımı, mahalle ölçeğindeki sosyal tesislerle sakinlerine dengeli bir yaşam sunulacak projenin, hem yaşam değeri hem de yatırım potansiyeli açısından güçlü bir çekim merkezi oluşturması bekleniyor.

        Emlak Konut'un Türkiye'de uzun yıllardır uyguladığı "Gelir Paylaşımı Modeli" ve ön satış tecrübesi, projede uluslararası ölçekte devreye alınacak ve Emlak Konut Global, projenin planlama, tedarik, saha yönetimi ve uygulama süreçlerinin tamamını yönetecek.

        "Hayat Mekke" projesi, Emlak Konut'un uluslararası büyüme stratejisinin önemli bir adımı olurken, iki ülke arasında da şehircilik alanında yeni işbirliklerinin zeminini oluşturacak.

        Emlak Konut'un Suudi Arabistan'da bir iştirak kurarak projelere liderlik etmesi, Türk müteahhitlik firmalarının bölgeye daha etkin şekilde entegre olmasına imkan tanıyacak.

        İşbirliğinin, Emlak Konut'un marka değerine ve uluslararası güvenilirliğine de güçlü bir katkı sunması planlanıyor.

        Cityscape Global Riyad 2025 Fuarı'nda düzenlenen imza törenine, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Suudi Arabistan Belediyeler ve Konut Bakanı Majid bin Abdullah Al-Huqail ve NHC Üst Yöneticisi (CEO) Mohammad Albuty katıldı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Bölge su altında kalacağı için mezarlıkları taşıyorlar
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Maduro'dan Trump ile diyalog açıklaması
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Bitcoin, nisandan bu yana en düşük seviyede
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        Biri 15, diğeri daha 16 yaşında... 2 çocuk işçi ağlattı!
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"
        "Dünya Kupası'na geleceksiniz vizenizi hemen alın"