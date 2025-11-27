Habertürk
        EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT SON ÖDEME GÜNÜ 2025: Ödeme yapmayanlara gecikme zammı uygulanacak! Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman?

        Emlek vergisi 2. taksit son ödeme tarihi yaklaşıyor! Ödeme yapmayanlara gecikme zammı uygulanacak

        Emlak vergisi yılda iki taksit halinde ödeniyor. Vergiye tabii olan gayrimenkulün değeri, takdir komisyonu denilen kanunda belirlenmiş bir komisyon tarafından belirleniyor. Bu değer üzerinden de çeşitli oranlarda vergi ödenmesi gerekiyor. Kasım ayının son günlerine girilirken emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri ''2025 emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman, nasıl ödenir, gecikme zammı ne kadar?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte detaylar...

        Giriş: 27.11.2025 - 07:57 Güncelleme: 27.11.2025 - 07:57
        Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi 2025 Aralık ayına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri, birinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2025 tarihine kadar yatırmıştı. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için verilen sürenin de sonuna yaklaşıldı. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Peki, 2025 emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman, nasıl ödenir? İşte yanıtı!

        2025 EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMELERİ İÇİN SON TARİH YAKLAŞIYOR

        Mülk sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin ikinci taksit dönemi sona eriyor.

        Emlak vergisi 2. taksit ödemelerinin 1 Aralık 2025 tarihine kadar yatırılması gerekiyor.

        ÖDEME YAPMAYAYANLARA GECİKME ZAMMI UYGULANACAK

        1 Aralık Pazartesi gününe kadar ödeme yapmayanlara aylık yüzde 3 buçuk gecikme zammı uygulanacak.

        Bu nedenle belediyeler yoğunluğun artabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmamalarını öneriyor.

        EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ NEREYE YATIRILACAK?

        Ödemeler mülkün bağlı olduğu belediye, e-Devlet ve belediyelerin internet sitesinden yapılabiliyor.

        Ödemeler, mülkün bağlı bulunduğu belediyeye doğrudan gidilerek de yapılabiliyor.

        KİMLER VERGİ ÖDEYECEK?

        Türkiye'de bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkulleri bulunanlar bu vergiyi ödemekle yükümlü.

        Geçen yıl gayrimenkul satın alanların bu yıl vergisini ödemesi gerekiyor. Bu yıl satın alınan mülkün ilk emlak vergisi ödemesi ise 2026'da başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
