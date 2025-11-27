Emlak vergisi 2. taksit son ödeme tarihi 2025 Aralık ayına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. Konut, bina, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkul sahipleri, birinci taksit ödemelerini 31 Mayıs 2025 tarihine kadar yatırmıştı. Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için verilen sürenin de sonuna yaklaşıldı. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 oranında gecikme zammı uygulanacak. Peki, 2025 emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için son gün ne zaman, nasıl ödenir? İşte yanıtı!