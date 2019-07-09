Ferdi Durdu'nun haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak', 'izinsiz kenevir bitkisi yetiştirmek', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarıyla ilgili kentte 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında bir çalışma yürüttü.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 12 ayrı olayda 5 kilo 670 gram esrar maddesi, 107 kök kenevir bitkisi, 11,15 gram metamfetamin maddesi, 6,10 gram sentetik kanabinoid maddesi (Bonzai),2 adet ecstasy hap, 3 adet tabanca, 9 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapma' suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde kullanan 14 şüpheli şahıs hakkında ise 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurma' suçundan işlem yapıldı.