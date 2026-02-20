Empa Elektronik halka arz sonuçları açıklandı mı? Empa Elektronik ne zaman borsaya açılacak?
38 milyon lot dağıtımı yapan Empa Elektronik, 20 Şubat itibarıyla talep toplama sürecini tamamladı. 'EMPAE' kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanan firmanın 11 ila 152 lot arasında vereceği tahmin ediliyor. Peki, Empa Elektronik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte, Empa Elektronik halka arz detayları
Empa Elektronik, 19-20 Şubat itibarıyla talep toplama sürecini tamamladı. 38 milyon lot dağıtan şirketin 836 milyon TL'ye denk gelen yüzde 22.35'lik kısmı halka açıldı. Şimdi şirketin yeni hissedarları halka arz sonuçlarını bekliyor. Peki, Empa Elektronik halka arz sonuçları açıklandı mı?
EMPA ELEKTRONİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Şirket 19-20 Şubat 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ancak firmanın halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.
EMPA ELEKTRONİK HİSSE FİYATI
Şirketin hisse fiyatı 22 TL olarak belirlendi.
EMPA ELEKTRONİK LOT MİKTARI
Şirket toplamda 38 milyon lot dağıtacak olası lot dağıtım tablosu şöyle:
- 150 Bin katılım ~ 152 Lot (3344 TL).
- 250 Bin katılım ~ 91 Lot (2002 TL).
- 350 Bin katılım ~ 65 Lot (1430 TL).
- 500 Bin katılım ~ 46 Lot (1012 TL).
- 700 Bin katılım ~ 33 Lot (726 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 21 Lot (462 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 14 Lot (308 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (242 TL).
EMPA ELEKTRONİK FON KULLANIM YERİ
- Yüzde 30 Teknolojideki yeni alanlarda yatırım.
- Yüzde 25 Ar-Ge faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi.
- Yüzde 20 Bölgesel satış pazarlama ağı ve lojistik
yatırımı.
- Yüzde 15 İşletme sermayesi.
- Yüzde 10 Finansal borç ödemesi.
EMPA ELEKTRONİK HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.