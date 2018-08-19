Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'dan transfer ettiği ve dün resmi sözleşme imzaladığı Emre Akbaba, Göztepe maçının 21 kişilik kadrosunda yer aldı.

Teknik direktör Fatih Terim'in maçta yedek soyundurduğu Emre Akbaba'ya, Galatasaraylı taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Tribünlerin uzun süre, tezahüratta bulunduğu oyuncu, sahaya girerek "Üçlü" çektirdi.

Yeni transfer 61. dakikada Sinan Gümüş'ün yerine oyuna dahil oldu.

— Habertürk Spor (@HTSpor) August 19, 2018

18.08.2018 Emre Akbaba: "Trabzonspor maçı için Galatasaray'ın stadına gelmiştim. Drogba'nın olduğu dönem şampiyon olmuştuk ve sonra kutlamalar vardı, hoca da Fatih Terim'di o maçta. O zaman 90 dakika sahada olmanın hayalini kurmuştum." (Türk Telekom Stadyumu önündeki formalı fotoğrafı hakkında) O hayalimi gerçekleştirmeye az kaldı."

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