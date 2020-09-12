Emre Belözoğlu: "30 gol ve 15 gol atacak 2 forvet hazır"

Tümer Metin, TRT Spor'da Fenerbahçe'de sportif direktörlüğe gelen Emre Belözoğlu ile transfer konusunda yaptığı görüşmeyi açıkladı ve sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Emre Belözoğlu'nun 2 forvet transferi yapacaklarını söylediğini belirten Tümer Metin, "Emre geldi, masamıza oturdu. Sohbet ettik, dertleştik, bilgi akışı oldu aramızda. Onun müsaadesiyle anlatabileceğim şekilde şöyle; 'Büyük bir ihtimalle Muriç gitti. 5-6 milyon Euro'luk bir transfer yapabilme kaynağı elde edeceğiz. 3'te biri oluyor gelirin.' dedi. Ben de 'Muriç olsa bile bir santrfor lazım' dedim. 'Bir tane 30 yapacak, arkasından da 15 yapacak 2 tane santrfor, 3. haftaya kalmadan takıma monte edeceğiz, oyuncular hazır' ağabey dedi. İsmi söyledi, bence de 30 golü rahat atar. Ben 'Gidin Gomis'i alın Arabistan'dan' dedim, 'O olmaz ağabey' dedi" diye konuştu.

Yıldız bir stoper alacaklarını da Emre Belözoğlu'nun söylediğini kaydeden yorumcu, "Bir isim stoper gelecek dedi. İsmi söyledi, paylaşma dedi, ben o yüzden paylaşmıyorum. Tisserand'dan farklı olabilir. Bir stoper olacak dedi" ifadelerini kullandı.