Emre Belözoğlu'dan Alex de Souza sözleri!

Göztepe'nin ligde oyunuyla rakiplerini tehdit ettiğini belirten Belözoğlu, "Aslında baktığınızda 3-3,5 senedir benzer sistemi oynayan, bir takım alışkanlığı oluşmuş. Burada en büyük itici güç de söylememiz gerekiyor taraftarı."dedi.

Maça iyi hazırlandıklarını aktaran Belözoğlu, şöyle konuştu:

"Özellikle 15-20 dakika oyuna girmede zorlansak da sonrasında aslında oyuna ortak olabilecek ve birazcık daha tehditkar oyunu oynayabilecek planlarımız vardı. Zaman zaman bunu yapmaya çalıştı oyuncularım. Oyuncularımın gayreti için onlara teşekkür ediyorum. Bugün sadece onları birazcık daha arkaya doğru koşturabilirdik ki bunu yaptığımızda da bence etkili olabilecek pozisyonlar da çıkardık. Göztepe öne doğru koşturduğumuzda bundan güçlenen bir takım. Buraya gelen her takımı da tahmin ediyorum buna özel bir hazırlığı vardır ama biz buna özellikle hazırlamıştık."