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Emre Belözoğlu: "Ligi ilk 5 sırada tamamlamak istiyoruz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Antalyaspor maçının ardından, ligi ilk 5 sırada tamamlamak istediklerini söyledi. Belözoğlu ayrıca Türkiye Kupası'nda da final oynayıp kupayı almak istediklerini vurguladı

Emre Belözoğlu:
İHA

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda FTA Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Oyuncularının yorgun olduğuna dikkat çeken Belözoğlu, ligi ilk 5'te bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Belözoğlu, "Kazanmak için sahaya çıkacağımızı söylemiştim. Bizim adımıza çok iyi bir tablo yoktu. Çocuklar hem fiziksel hem psikolojik olarak yorgundu. Çok az maç oynayan oyuncumuza bile 50. dakikada kramp girdi. İnşallah Türkiye Kupası'nın finalini oynayıp kazanmak istiyoruz. Bunu yapabilecek güçteyiz. Oyuncular motive olurlarsa, maçı isterlerse Başakşehir Türkiye Kupası Finali'ne ismini yazdırır ve kupayı kazanır. Ben oyuncularımın 51 maçlık performansını böyle bir kupa ile taçlandırmasını istiyorum. İnşallah bunu başarmak istiyoruz" diye konuştu.

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