Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Emre Belözoğlu: Oyunun karşılığı olan finale kalamadık - Futbol Haberleri

        Emre Belözoğlu: Oyunun karşılığı olan finale kalamadık

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında ortaya koydukları oyunun karşılığının final olduğunu ancak bunu başaramadıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 00:35 Güncelleme: 08.05.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oyunun karşılığı olan finale kalamadık"
        ABONE OL
        ABONE OL

        MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 mağlup ederek turnuvaya veda etti. Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "OYUNUN KARŞILIĞI OLAN FİNALE YÜKSELEMEDİK"

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “İki ayaklı yarı final maçları sonunda Ankaragücü oyununun karşılığı olan finale kalamadı. Bundan dolayı çok üzgünüm. Oyuncu arkadaşlarımın gösterdiklerimi yaptıklarında 2-0, 3-0’a gelecek maçı kaybetti. Takımım ve kulübüm adına üzgünüm. Ligde kalarak yakışır bir şekilde sezonu bitirmek istiyoruz. Beşiktaş’ı tebrik ederim. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ederim. Bazen istediğiniz kadar mücadele edin nasipte olmayınca hayat gibi bazen adaleti yok. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "FİNALİ HAK EDEN TARAFTIK"

        Belözoğlu, Beşiktaş karşısında ortaya koydukları oyunla finali hak ettiklerini dile getirerek, “Kolay değil dibi yaşayıp oyunun hakkını almayıp, oyunculara bunu anlatmak. Yorucu bir sezon oldu. Sezonun mutlu bitmesini diliyorum. Benim için yorucu bir sezon oldu. Oyuncuları sürekli ayağa kaldırmaya çalışmak kolay değil. Oyunun karşılığını skor olarak alamıyorlar. İçeride mutlu bir oyuncu grubunun olduğunu düşünüyorum. Futbol böyle bir oyun. Geldiğinde skor almak gerekiyor. Bir hata yaparsın, onu değerlendirirler. Oyuncularım gayret ettiler. Finali hak eden taraftık. Bizim bu cümlelerimizden camiamız yorulmuş olabilir. İçimden geldiği şekilde konuşmaya çalışıyorum. 4 puan rahat bir durum değil. Hatay maçına konsantre olacağız. Kolay maçlar beklemiyor” şeklinde konuştu.

        "BİR MAĞLUBİYETİ OYUNCUNUN ÜZERİNE YÜKLEMEM"

        REKLAM

        Tolga Ciğerci’nin hatası sonrası gol yemelerine rağmen mağlubiyeti futbolcusuna bağlamadığını vurgulayan 43 yaşındaki teknik adam, “Ben detaylı analizleri size çok yapmadım. Beşiktaş’a 4 maçta da bekler üzerinden oyun kurduk. Hiçbir zaman merkezden denemedik. Beşiktaş’ın merkezi çok güçlü. Üç tane dinamik oyuncusu var. 4-2-4 baskısını bekler üzerinden savunma arkasına bakarak kenar oyuncusunun savunma arkasına koşularıyla kırmak istiyoruz. Merkeze oynama doğaçlama olabiliyor. Bu sorumluluk da benim sorumluluğum. Merkeze oynamamayı gösteriyorsam, oyuncum yine oynuyorsa bu yine benim hatam. Hiçbir zaman bir mağlubiyeti oyuncunun üzerine yüklemem. Hata yapıyorsa bu benim hatam, ekibimin hatası” cümlelerine yer verdi.

        "CANLARI SAĞ OLSUN DEMEYECEĞİM"

        Bir basın mensubunun, siyah-beyazlı tribünlerden kendisi ve Atakan Çankaya aleyhinde tezahüratlar yapılmasıyla alakalı sorulan bir soruyu Emre Belözoğlu, “Benim sözlerimin değeri var yok bilmiyorum. Beşiktaş taraftarı evlerine gidince inşallah anneleri sağdır, ellerini öpebilirler. Daha önce de yaptılar. Canları sağ olsun dememi bekliyor, bunu söyleyemem. Bunu söyleyecek kadar derviş değilim. Ben bu ülke için 100’den fazla A Mili Takım forması giydim. ‘Canları sağ olsun demeyeceğim’ ama benim yerime annelerinin ellerini öpebilirler. Önümüzdeki hafta tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Futbolun içinde doğal şeyler olarak algılamaya gerek yok. Böyle bir şeyle karşılaşmak alıştığım bir durum ancak canları sağ olsun demeyeceğim” diye cevaplandırdı.

        Teknik Direktör Belözoğlu, Süper Lig’de minimum 42 puanın kendilerini kümede tutabileceğini ancak kalan 9 puanın tamamına talip olduklarını söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsraillilerden "ateşkes imzalansın" çağrısı
        İsraillilerden "ateşkes imzalansın" çağrısı
        Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş!
        Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş!
        Hamas heyeti Kahire'de
        Hamas heyeti Kahire'de
        Oğuzhan Genç yazdı: İlk görev tamam!
        Oğuzhan Genç yazdı: İlk görev tamam!
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        "Reklam aşkları M.Ö'de kaldı"
        "Reklam aşkları M.Ö'de kaldı"
        TikTok, ABD'ye dava açtı
        TikTok, ABD'ye dava açtı
        Sinan Ateş cinayetine ilişkin sıcak gelişme
        Sinan Ateş cinayetine ilişkin sıcak gelişme
        Bakanlıktan 'KDV' açıklaması
        Bakanlıktan 'KDV' açıklaması
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        "Saldırının amacı rehinelerin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek"
        "Saldırının amacı rehinelerin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek"
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku!
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan otobüs hattı: 500T
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi