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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Emre Ekşioğlu 2 yıl daha Fenerbahçe'de - Basketbol Haberleri

        Emre Ekşioğlu 2 yıl daha Fenerbahçe'de

        Fenerbahçe Beko, genç basketbolcusu Mert Emre Ekşioğlu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:06 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:06
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        Emre Ekşioğlu 2 yıl daha F.Bahçe'de
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        Fenerbahçe Beko'da genç basketbolcu Mert Emre Ekşioğlu'nun sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve geçen sezon çifte lisans uygulamasıyla Fenerbahçe Beko ve Fenerbahçe Koleji Novotel formaları giyen genç sporcumuz Mert Emre Ekşioğlu ile kulübümüz arasında iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Koleji Novotel’de görev yapan 22 yaşındaki şutör oyuncu, Fenerbahçe Beko’ya Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası kulvarlarında katkı sağlamıştı.

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