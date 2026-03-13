Emre Kaya: Dikkat çekmek istemiş olabilir

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Emre Kaya, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. 24 şarkılık albümünün hazır olduğunu açıklayan Kaya, "2.5 yıldır ortalarda yoktum. Sözü ve müziği bana ait olan eserlerim için çalışıyordum. Bayramda ilk şarkıyı yayınlayacağız. Şarkıların tarzları değişti. Sadece yeni döneme ayak uydurmak yerine, müziğe odaklandığım ve konserlerde insanlarla daha yakın olabileceğim bir forma geçtim. Besteleri de bu doğrultuda hazırladım. Karşınızda aslında yeni ve olgun bir Emre var" dedi.

Emre Kaya, Burcu Güneş'in Demet Akalın için sarf ettiği "Rakip görmüyorum" sözlerini de değerlendirdi. Durumu "komik" bulduğunu belirten Kaya, "Burcu Güneş yerinde olsam böyle bir şey yapmazdım. Burcu Güneş değerli bir sanatçı ve sesi inanılmaz güzel. Sesini çok iyi kullanabilen bir müzisyen. Belki dikkat çekmek için böyle bir şey yaptı. Günün sonunda Demet Akalın ile Burcu Güneş yan yana gelecektir" ifadelerini kullandı.