Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; şarkıcı Emre Kaya, önceki akşam Gebze’de kendisini dinlemeye gelen sevenleri ile buluştu. Yaklaşık 5 bin kişiye unutulmaz anlar yaşatan Emre Kaya, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Pop müziğin son zamanlarda rap müzik karşısında zayıf kaldığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Emre Kaya, "Ben bunu her seferinde söylüyorum ve söyleyeceğim de; pop müzik asla ölmez. Rap müzik zaten vardı ama bizim ülkemizde yeni yeni yayılmaya başladı. Bu pop müziğin biteceği anlamına gelmiyor" dedi.

Son zamanlarda rap müzik yapan şarkıcıların sanatçılarla girdiği diyalogları çok doğru bulmadığını söyleyen Emre Kaya, Reynmen’i önce övdü sonra eleştirdi.

Reynmen’in sosyal platformdaki tıklamalarının doğru olduğuna inandığını söyleyen Emre Kaya, "Ben o tıklamaların ve izlenme sayılarının kesinlikle yalan olduğuna inanmıyorum. Bu gerçekten çok büyük bir başarı ama kendisini eleştirenlere yaklaşımını hiç doğru bulmuyorum. Işın Karaca, Alişan bu işe yıllarını veren bir isimler. Onun için Reynmen'e 'Otur, sıfır!' demek istiyorum. Reynmen bu hareketlerinden dolayı bende sıfır. Yaptığı bazı karaktersizce cümleleri asla doğru bulmuyorum" diyerek eleştirdi.