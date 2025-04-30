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        Haberler Magazin Emre Kızılırmak isim benzerliğinden dolayı açıklama yaptı - Magazin haberleri

        Emre Kızılırmak isim benzerliğinden dolayı açıklama yaptı

        Borsa manipülasyonu soruşturmasında adı geçen kişiler arasında yer alan 'Emre Kızılırmak' ismi, ünlü oyuncu Emre Kızılırmak ile karıştırıldı. Oyuncu, sosyal medyada yayınladığı video ile konuya açıklık getirerek durumun sadece bir isim benzerliğinden ibaret olduğunu vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 21:44 Güncelleme: 30.04.2025 - 21:44
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        İsim benzerliğinden dolayı açıklama yaptı
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        Borsa İstanbul’da manipülatif işlemler gerçekleştirdikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonlarda 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. DHA’nın haberine göre, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlamalarıyla yürütülen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Soruşturma kapsamında adı geçenlerden birinin 'Emre Kızılırmak' olması, ünlü oyuncu Emre Kızılırmak ile karışıklığa neden oldu. Oyuncu, sosyal medyada yayılan haberlerin ardından bir paylaşımda bulunarak durumun tamamen bir isim benzerliğinden ibaret olduğunu vurguladı.

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        "BENİM BU KONULARLA HİÇBİR ALAKAM YOK"

        Kızılırmak açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Merhaba herkese iyi akşamlar. Bugün buradan bir açıklama yapma gereği duydum. Bazı haber sitelerinde, borsada manipülasyon yaptıkları iddiasıyla bazı kişilere soruşturma açıldığı yazılmış. O isimler arasında 'Emre Kızılırmak' da geçiyor. Bu tamamen bir isim benzerliği arkadaşlar. Bugün çok sayıda mesaj ve telefon aldım, ‘Sen misin?’ diye soranlar oldu. Benim bu konularla hiçbir alakam yok. Az önce ekran görüntüsü de paylaşmıştım, şimdi bu videoyla da desteklemek istedim. İçiniz rahat olsun. Hepinize iyi akşamlar."

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        Fotoğraflar: Instagram

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        #emre kızılırmak
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