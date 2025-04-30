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        Haberler Ekonomi Borsa Borsada manipülasyon soruşturması: 15 kişi hakkında gözaltı kararı - Borsa Haberleri

        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 kişi hakkında gözaltı kararı

        Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 09:30 Güncelleme: 30.04.2025 - 09:57
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        Borsada manipülasyon soruşturmasında 15 gözaltı kararı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosunca, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçları paylarında manipülatifmanipülatif hareketler yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da tespit edilen 15 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından gözaltı kararı verildi.

        Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

        Ekiplerin, zanlılara yönelik arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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