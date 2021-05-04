Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

Emtia fiyatlarındaki artış enflasyonist endişeleri artırıyor

Küresel piyasalarda ve para politikalarının belirlenmesinde, enflasyonist endişeler günden güne güçlenirken, emtia fiyatlarındaki yükseliş söz konusu endişede baş rolü oynuyor.

Emtia fiyatlarındaki artış enflasyonist endişeleri artırıyor
AA

Küresel ekonomide toparlanma sürecinin devam etmesiyle artan ham madde ihtiyacı ve arz konusundaki sıkıntılar neredeyse bütün emtia fiyatlarında yükselişe sebep oluyor.

Birçok emtia fiyatında son yılların en yüksek seviyesinin görünmesiyle birlikte piyasa fiyatlamalarında da anomaliler ortaya çıkmaya başladı.

Bir malın saklama maliyeti ve ileriye dönük fiyat beklentisiyle vadeli fiyatı genellikle spot fiyatından yüksek olurken, arz sıkıntısı veya talep yoğunluğu durumunda ise fiyatlamalarda tam tersi durum geçerli oluyor. Literatürde bu durum "backwardation" olarak adlandırılıyor.

Emtia piyasalarının bir çoğunda backwardation görülürken analistler, fiyatlarda devam eden yükselişin merkez bankalarının politika faizlerini uzun süreli sıfıra yakın seviyede tutma taahhüdünü sıkıntıya soktuğunu, enflasyonist baskıların merkez bankalarını beklenenden önce faiz artışı yapmaya veya tahvil alımlarını azaltmaya zorlayabileceğini söyledi.

KISITLI ARZ

Analistler, emtia gruplarındaki yükseliş eğiliminin temel tüketim mallarının bir çoğunda fiyat artışlarına sebep olmasının beklendiğini belirterek, özellikle bakır ve tarım emtia gruplarındaki yüksek talep ve kısıtlı arzın maliyet enflasyonunu dünya gündemine taşıyabileceğini ifade etti.

Bakırın da şu sıralarda küresel piyasaların en hareketli varlıklarından biri olduğunu aktaran analistler, geniş kullanım alanı ve yenilenebilir enerji ile elektrikli araçlar gibi ürünlerdeki yoğun kullanımının söz konusu madene olan talebin gelecekte de devam edeceğini gösterdiğini bildirdi.

Analistler, bakırın fiyatındaki yükselişte güçsüz dolar, bakırın arzındaki problemler ve Çin'in yoğun talebinin de etkili olduğunu aktararak, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarına ilişkin paketin de önemli rol oynadığını söyledi.

Bakır arzında gözle görülür bir değişiklik olmaması ve halihazırda bakır üreticilerinin yaşadığı sıkıntıların söz konusu eğilimi desteklediğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tahvil alımlarını azaltmayacağına ilişkin açıklamalarının, doları bir süre daha güçsüz kılması sebebiyle, özellikle bakır fiyatlarındaki yükselişi destekleyebileceğine dikkati çekti.

Bakırın libresi bu gelişmelerle, yılbaşından bu yana yüzde 29 artışla 3,55 dolardan 4,54 dolara ulaşarak, 14 Şubat 2011 haftasından bu yana en yüksek seviyesini test etti.

PARASAL GENİŞLEME DE ETKİLİ

Analistler, trilyonlarca dolarlık parasal genişleme hamleleri ile temel gıda ürünlerinin yükseliş eğilimine girdiğini dile getirerek, artan küresel para arzının fiyatlardaki yükselişi desteklediğini aktardı.

Son dönemde önemli tarım ürünü üretici ülkelerde yaşanan olumsuz hava koşullarının da fiyatlardaki yukarı yönlü seyirde etkili olduğunu bildiren analistler, bazı ülkelerin bu sebeplerle tarım ürünleri ihracatına vergi uygulamayı gündemlerine aldıklarını söyledi.

Analistler, ABD'de soğuk hava koşullarının, Brezilya'da sıcakların, Arjantin'de ise aşırı yağışların tarım ürünlerdeki rekoltede önemli düşüşe sebep olduğunu ifade ederek, bu duruma karşın Çin başta olmak üzere tarım ürünlerine olan yoğun talebinin devam etmesiyle tedarik sıkıntılarının oluştuğunu kaydetti.

Konut yapımında yoğun olarak kullanılan kereste arzında da sıkıntıların baş gösterdiğine dikkati çeken analistler, vadeli kereste fiyatlarında da backwardation'ın güçlü şekilde devam ettiğini dile getirdi.

Analistler, söz konusu artışların ABD'de enflasyon beklentilerini yükselttiğini kaydederek, petrol ve doğal gaz fiyatlarında da benzer yukarı yönlü hareketlerin gözlemlendiğini hatırlattı.

Analistler, söz konusu enflasyonist baskıların ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişte etkili olduğunu söyledi.

Enflasyonist endişelerle yılbaşından bu yana yaklaşık 77 baz puan yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 0,92'den yüzde 1,78'e kadar çıkmasının ardından, yüzde 1,63'te dengelendi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyondaki artışa ilişkin "geçici" açıklamalarının da yatırımcıları ikna edemediğini aktaran analistler, artan faiz oranlarının likidite sıkıntısı oluşturabileceğini bildirdi.

Analistler, öte yandan, azalan likiditenin gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kaybına neden olabileceği ve enflasyonu artırabileceğini aktararak, Kovid-19 salgının yaralarını sarmaya çalışan ekonomilerin beklenenden önce sıkı para politikasına geçebileceğin dile getirdi.

Ülkelerin ise Kovid-19 salgını sebebiyle mali yardımlara devam etmek zorunda kalabileceğini hatırlatan analistler, fonlama maliyetindeki olası yükselişlerin küresel ekonomiyi daha da zor durumda bırakabileceğini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ethereum rekor seviyeye yükseldi
PARAEthereum'da yeni rekor
TCMB'den yeni repo ihalesi
PARAMerkez'den piyasaya 46 milyar TL
KOSGEB kredi başvuru ekranı: KOSGEB faizsiz kredi başvuru şartları nelerdir?
PARAKOSGEB faizsiz kredi başvuru
Piyasalarda pozitif seyir
PARAPiyasalarda pozitif seyir
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugünkü tahvil ihalesiyle 1,3 milyar lira borçlandı
PARAHazine 1.3 milyar lira borçlandı
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 67 milyar lira verdi
PARAMerkez'den yeni repo ihalesi
Merkez Bankası altında geri döndü - Haberler
PARAMerkez Bankası altında geri döndü
Son dakika haberi: Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı
PARANisanda enflasyon yükseldi
Yurt içi piyasalar, enflasyon verisine odaklandı
PARAPiyasalarda artan enflasyon endişesi
Kredi faiz oranları 3 Mayıs 2021: Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Bankaların kredi faiz or
PARABankaların kredi faiz oranları