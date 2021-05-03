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Emtia piyasasında son yılların en yüksek seviyesi görüldü

Emtia fiyatları, geçen hafta devam eden yükselişlerle zirveleri gördü. Paladyum geçen hafta 3.000 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesine ulaşırken, bakır fiyatları da 4,52 dolarla 10 yılın zirvesini, buğday 7.6950, mısır 6.8400, soya fasulyesi de 15,7475 dolarla 8 yılın zirvesini gördü.

Emtia piyasasında son yılların en yüksek seviyesi görüldü
AA

Küresel ekonomilerde toparlanma sürecinin devam etmesiyle artan ham madde ihtiyacı ve arz konusundaki sıkıntılar emtia fiyatlarındaki yükselişi tetikledi.

Birçok emtia fiyatında son yılların en yüksek seviyesini göründü.

Paladyum geçen hafta 3.000 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesine ulaşırken, bakır fiyatları da 4,52 dolarla 10 yılın zirvesini, buğday 7,6950, mısır 6,8400, soya fasulyesi de 15,7475 dolarla 8 yılın zirvesini gördü.

Geçen hafta bakır yüzde 3,5, buğday yüzde 3,2, mısır yüzde 6,4, soya fasulyesi yüzde 1,3 değer kazandı.

Küresel bazda otomotiv endüstrisinde iyileşme olacağına ilişkin beklentilerin olumlu etkilediği paladyum fiyatları, arz ve talep arasında oluşan dengesizliklerle de tarihi zirveyi gördü.

Küresel ekonomideki toparlanma eğilimi de bakır fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Bakırın fiyatındaki yükselişte güçsüz dolar, arz konusundaki endişeler ve yenilenebilir enerji alanındaki yoğun kullanımı etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 2,3 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarına ilişkin paket de bakır fiyatlarının yükselişinde önemli rol oynadı.

Analistler, bakır arzında gözle görülür bir değişiklik olmadığını ve halihazırda bakır üreticilerinin yaşadığı sıkıntıların söz konusu eğilimi desteklediğini bildirdi.

Bakırın yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar gibi birçok yeni üründe yoğun olarak kullanıldığını belirten analistler, son dönemdeki küresel eğilimin bakırın yukarı yönlü hareketinde etkili olduğunu dile getirdi.

SOĞUK HAVA KOŞULLARI, BUĞDAY FİYATLARINDA YÜKSELİŞE NEDEN OLDU

ABD'de soğuk hava koşulları nedeniyle buğday arzına yönelik endişeler, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Analistler, ABD'de buğday ihracatının önceki haftaya göre yüzde 20 artarak 561 bin ton seviyesinde gerçekleştiğini aktardı. Filipinler ve Tayland'ın en büyük alımı gerçekleştiren ülkeler olduğunu dile getiren analistler, Çin, yine ilk üç ülke arasında yer aldığına dikkati çekti.

Analistler, Çin'in listede olmasının, piyasayı olumlu etkilemeye devam ettiğini söyledi.

Geçen hafta şeker fiyatları da yüzde 1,07 artış kaydetti.

Tarım emtia fiyatları trilyonlarca dolarlık parasal genişleme hamleleri ile yükseliş eğilimine girerken, artan küresel para arzı da fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD'de soğuk hava, Avrupa ve Brezilya'da ise kurak hava nedeniyle emtiaya yönelik arz endişelerinin etkili olduğunu belirtti.

"LİKİDİTENİN YÜKSEK KALMASI EMTİAYA OLAN İLGİNİN DEVAM EDECEĞİ ANLAMINA GELİYOR"

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelen açıklamaların ise halen enflasyonun yükseleceği beklentilerini desteklediğini ifade eden Ergezen, "Likidite yüksek kalmaya devam edecek. Bu da emtiaya olan ilginin devam edeceği anlamına geliyor." dedi.

Ergezen, buğdayda özellikle arza yönelik endişelerin fiyatlarda yukarı eğilimi desteklediğini aktardı.

Mısırın haftayı sert yükselişle tamamladığına dikkati çeken Ergezen, Çin kaynaklı talebin mısır fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini dile getirdi.

ABD'de havanın soğumasıyla Avrupa ve Brezilya'da kuraklık endişelerinin de artmasına yol açtığını vurgulayan Ergezen, bunun yanı sıra Çin alımlarının devam etmesinin piyasanın güçlü kalmasına neden olduğunu kaydetti.

Ergezen, Brezilya'daki kuraklığın şeker piyasasını desteklediğini söyledi.

Brezilya'nın dünyanın en büyük şeker üreticisi konumunda bulunduğunu ifade eden Ergezen, petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesinin de şeker arzının azalmasına yol açtığını belirtti.

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