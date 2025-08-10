Bunlarla birlikte, ABD nin tarifelere ilişkin adımları piyasalarda oynaklığı artıran temel unsurlar arasında yer almaya devam etti. &Ouml;nceki hafta ABD de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla oluşan ekonomik yavaşlama endişeleri yeni haftaya da taşınırken, bu durum Fed in faiz indirimine dair beklentileri artırdı. Analistler, yatırımcıların odağının gelecek hafta ABD de a&ccedil;ıklanacak enflasyon verisine &ccedil;evrildiğini, para piyasalarında ise Fed in eyl&uuml;l toplantısında politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin g&ouml;z&uuml;yle bakıldığını ifade ediyor. &Ouml;te yandan, ABD Başkanı Donald Trump, karşılıklılık esasına dayanan ve oranları değişen tarifelerin y&uuml;r&uuml;rl&uuml;ğe girdiğini a&ccedil;ıkladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım &Ouml;rg&uuml;t&uuml; (FAO), et ve bitkisel yağ fiyatlarındaki y&uuml;kselişle k&uuml;resel gıda fiyatlarının temmuzda iki yılı aşkın s&uuml;renin zirvesine &ccedil;ıktığını, FAO Gıda Fiyat Endeksi nin 130,1 e y&uuml;kselerek aylık y&uuml;zde 1,6 arttığını kaydetti. S&ouml;z konusu gelişmelerin ardından ABD nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı y&uuml;zde 4,29 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi y&uuml;zde 1 azalışla 98,2 ye indi. Değerli metaller arasında paladyum değer kaybetti Değerli metaller tamamlanan haftada, ABD nin geniş kapsamlı tarifeleri ve jeopolitik belirsizliklerle artan g&uuml;venli liman talebiyle paladyum hari&ccedil; y&uuml;kseldi. ABD de istihdam verilerinin Fed in faiz indirimi beklentilerini g&uuml;&ccedil;lendirmesi de değerli metalleri destekleyen bir diğer unsur oldu. Altının ons fiyatı, ABD nin altın tarifelerine ilişkin belirsizlik, Fed in faiz indirimi beklentileri ve jeopolitik risklerin etkisiyle destek buldu. Bununla birlikte, Citigroup, &uuml;&ccedil; aylık ons altın tahminini 3 bin 300 dolardan 3 bin 500 dolara, beklenen işlem aralığını 3 bin 100 dolar ile 3 bin 500 dolar aralığından 3 bin 300 dolar ile 3 bin 600 dolar aralığına y&uuml;kseltti. Banka tarafından, ABD de b&uuml;y&uuml;me ve g&uuml;mr&uuml;k vergileriyle ilgili enflasyon endişelerinin 2025 in ikinci yarısında y&uuml;ksek kalmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durum, zayıflayan dolarla birlikte altının ılımlı bir şekilde y&uuml;kselerek yeni rekor seviyelere ulaşmasına neden olacak. değerlendirmesinde bulunuldu. G&uuml;m&uuml;ş&uuml;n ons fiyatı da altına paralel g&uuml;&ccedil;l&uuml; seyrini korudu. G&uuml;&ccedil;l&uuml; yatırım talebi, sanayi kullanımının s&uuml;rmesi, zayıflayan dolar endeksi ve Fed den faiz indirimi beklentileri fiyatlamaları pozitif y&ouml;nde destekledi. HSBC ise y&uuml;ksek altın fiyatları ve jeopolitik belirsizlikler nedeniyle 2025 ortalama g&uuml;m&uuml;ş fiyatı tahminini ons başına 30,28 dolardan 35,14 dolara y&uuml;kseltti. Banka tarafından, altının rekorlarının g&uuml;m&uuml;ş&uuml; de yukarı &ccedil;ektiği, rallinin temelde altına bağlı olduğu belirtildi. Paladyumda k&uuml;resel maden &uuml;retiminin yaklaşık y&uuml;zde 40 ı Rusya dan sağlanıyor. Arzın bu &uuml;lke kaynaklı yoğunlaşması ve ABD-Rusya temaslarının tarifelere olumlu yansıyabileceği beklentisi, ge&ccedil;en hafta fiyatlarda aşağı y&ouml;nl&uuml; baskı yarattı. Bu gelişmelerle değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, altında y&uuml;zde 1, g&uuml;m&uuml;şte y&uuml;zde 3,5 ve platinde y&uuml;zde 1,3 değer kazanırken, paladyumda y&uuml;zde 6,9 değer kaybetti. Baz metaller pozitif seyretti Baz metaller, ABD&rsquo;nin ticaret adımlarının etkisiyle dalgalı bir seyir izlemeye devam ederken, haftayı pozitif bir seyirle tamamladı. Bakırda, temmuz sonunda ABD Başkanı Trump&rsquo;ın rafine bakırı kapsamayan yumuşatılmış tarife duyurusuyla ABD vadeli fiyatları bir anda y&uuml;zde 20&rsquo;den fazla gerilemişti. Ge&ccedil;en hafta ise fiyatlar kayıplarını telafi etmeye &ccedil;alıştı. &Ouml;te yandan, piyasalar kapandıktan sonra 9 Ağustos Cumartesi g&uuml;n&uuml; a&ccedil;ıklanan verilere g&ouml;re, &Ccedil;in de temmuzda &Uuml;retici Fiyat Endeksi (&Uuml;FE) yıllık bazda y&uuml;zde 3,6 gerilerken, T&uuml;ketici Fiyat Endeksi (T&Uuml;FE) y&uuml;zde 0 da kaldı, &ccedil;ekirdek T&Uuml;FE 17 ayın zirvesine &ccedil;ıktı. Analistler, zayıf i&ccedil; talep ve ticaret belirsizliğinin fiyatları baskıladığını, kalıcı toparlanma g&ouml;r&uuml;lmedik&ccedil;e dinamiklerin zayıf kalacağını ve &Ccedil;in h&uuml;k&uuml;meti tarafından hedefli desteklerin artabileceğini belirtti. Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah &uuml;st&uuml; piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında bakırda y&uuml;zde 1, &ccedil;inkoda y&uuml;zde 3,6, al&uuml;minyumda ve kurşunda y&uuml;zde 1,6 ve nikelde y&uuml;zde 0,6 değer kazandı. Petrol fiyatlarında Rusya-Ukrayna ateşkes beklentisi Brent petrol fiyatları tamamlanan haftada, ABD ile Rusya nın Ukrayna konusunda olası bir ateşkes anlaşması arayışında olduğuna dair haberlerle ve Petrol İhra&ccedil; Eden &Uuml;lkeler &Ouml;rg&uuml;t&uuml; (OPEC) ve OPEC dışı bazı &uuml;retici &uuml;lkelerden oluşan OPEC+ ın &uuml;retimi artırma kararıyla değer kaybetti. Brent petrol haftayı yaklaşık y&uuml;zde 5 d&uuml;ş&uuml;şle kapatarak haziran sonundan bu yana en k&ouml;t&uuml; haftalık performansını g&ouml;sterdi. Brent petrol fiyatlarındaki d&uuml;ş&uuml;şte, ABD ile Rusya arasında Ukrayna Savaşına ilişkin olası anlaşma beklentisi ve Rus petrol&uuml;ne y&ouml;nelik yaptırımların hafifleyebileceği &ouml;ng&ouml;r&uuml;s&uuml; etkili oldu. OPEC+ ın eyl&uuml;lde &uuml;retimi g&uuml;nl&uuml;k 547 bin varil artırma ve g&ouml;n&uuml;ll&uuml; kesintileri erken sonlandırma kararı arz fazlası endişesini g&uuml;&ccedil;lendirdi. ABD Başkanı Trump ın Hindistan ve &Ccedil;in i Rus petrol&uuml; alımlarını azaltmaya zorlayabileceğine dair yaptırım ve tarife mesajları talep g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;nde belirsizlik yaratırken, hafta sonuna doğru ABD-Rusya temaslarına y&ouml;nelik beklentiler de fiyatlamalar &uuml;zerinde etkili oldu. Bu gelişmelerle, Brent petrol&uuml;n varil fiyatı y&uuml;zde 5 azalırken, New York Ticaret Borsası nda işlem g&ouml;ren doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da y&uuml;zde 3 değer kaybetti. Tarım emtia fiyatları karışık seyretti Tarım emtialarında ge&ccedil;en hafta, k&uuml;resel arz koşulları ve ABD deki ihracat gelişmeleri fiyatlar &uuml;zerinde etkili oldu. Rusya da rekor buğday rekoltesi beklentisi k&uuml;resel fiyatları baskılarken, ABD de g&uuml;&ccedil;l&uuml; haftalık ihracat satışları fiyatlamaları destekledi. AB de &uuml;retim tahminlerindeki artış da arz g&ouml;r&uuml;n&uuml;m&uuml;n&uuml; g&uuml;&ccedil;lendirdi. Mısır fiyatlarında, ABD de rekor verim beklentisi ve Latin Amerika da ilerleyen hasat arzı g&uuml;&ccedil;l&uuml; tutarken, ABD&rsquo;nin yeni sezon i&ccedil;in y&uuml;ksek haftalık satışları ve etanol stoklarındaki gerileme fiyatlamalarda etkili oldu. Brezilya daki hasat ve lojistik gecikmeleri de bazı alıcıları kısa vadede ABD mısırına y&ouml;nlendirdi. Pirin&ccedil;te, Japonya daki aşırı sıcaklar ve zararlı b&ouml;ceklerdeki artış verim ve kalite riskini artırırken, olası ek ithalat ihtiyacı Asya piyasalarında yukarı y&ouml;nl&uuml; artış beklentisi oluşturdu. Bu gelişmelerle, bu hafta Chicago Ticaret Borsası nda kile başına fiyatlar pirin&ccedil;te y&uuml;zde 3,8 değer kazanırken, soya fasulyesinde y&uuml;zde 0,3, buğdayda y&uuml;zde 0,2 ve mısırda y&uuml;zde 1,2 azaldı. ABD de faaliyet g&ouml;steren emtia borsası Intercontinental Exchange te libre bazında fiyatlar, kahvede y&uuml;zde 6,3, şekerde y&uuml;zde 0,6 ve pamukta y&uuml;zde 0,4 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı y&uuml;zde 7,1 artışla tamamladı. * Haberin g&ouml;rseli Anadolu Ajansı ndan servis edilmiştir.