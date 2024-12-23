Emtia piyasasında Fed sarsıntısı

ABD Merkez Bankasının (Fed) geçen hafta politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürmesine rağmen, gelecek yıl faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına ilişkin yönlendirmeleri varlık fiyatlarında satış baskısını artırdı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği, Fed'in 2025 yılında toplamda 50 baz puan olmak üzere 2 faiz indirim yapabileceğini ortaya koydu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikası duruşunun önemli ölçüde daha az kısıtlayıcı olduğunu belirterek, gelecek faiz indirimlerini değerlendirirken "daha temkinli" olacaklarını ifade etti.

Analistler, Fed'in önündeki zorlu dönemin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini aktararak, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl boyunca sadece 2 faiz indiriminin öngörülmesinin risk algısını besleyen önemli unsurlardan olduğunu bildirdi.

Powell, yüzde 2 enflasyon hedefine inmenin bir ya da 2 yıl daha sürebileceğini, ancak bu yolda ilerlediklerinden emin olduğunu söyledi.

Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının ardından, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini sabit tutmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bununla birlikte, cuma günü açıklanan Fed'in de enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı aylık çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) kasımda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 2,8 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.