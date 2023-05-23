Bölgede oluşan hasarı şu aşamada tahmin etmenin güç olduğunu ifade eden Meloni, "Bu bir trajediydi ama daha güçlü şekilde yeniden doğmak için bir fırsat da olabilir. Şu aşamada hasarı tahmin etmek güç ancak birçok kaynağın seferber edilmesi gerekecek." diye konuştu.