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En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!

İtalya'da geçen hafta Emilia Romagna bölgesinde etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi sebebiyle en az 14 kişi hayatını kaybetti. Felaket sebebiyle bölgede ilan edilen "kırmızı alarm" devam ediyor.

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AA / HABERTURK.COM
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!

    İtalya'nın orta ve kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Forli kentinde pek çok alan su altında kaldı. 
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!

    Felaket nedeniyle "kırmızı alarm" verilen bölgede su basan sokakları ve evleri gönüllüler ve mahalle sakinleri kürek ve diğer aletlerle temizledi.

     

     
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!

    14 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Emilia-Romagna bölgesinde geçen hafta başındaki yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 14 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yol, yerleşim yeri, tarım arazileri zarar görmüştü.
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!

    10 BİN KİŞİ EVİNE DÖNDÜ

    Diğer yandan, sel ve taşkınlar nedeniyle evlerini terk etmek durumunda kalan 36 bin kişiden 10 bininin evlerine geri döndüğü belirtildi.
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!

    Ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkenin orta kuzey kesiminde selin vurduğu sanayi bölgesi Emilia-Romagna'da oluşan hasarı tespit etmenin güç olduğunu, birçok kaynağı seferber etmenin gerekeceğini söyledi.
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!

    Japonya’daki G7 Liderler Zirvesi’nden erken ayrılan Meloni, dün selin vurduğu Emilia Romagna bölgesindeki yerleşim yerlerini gezdi.

     

     
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!

    Çizme giyerek, Forli, Faenza ve Ravenna kentlerini ziyaret eden Meloni, halen suların çekilmediği yerlerde incelemelerde bulundu, yerel halkla görüştü ve onların ihtiyaçlarını dinledi.

     

     
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!

    Bölgede oluşan hasarı şu aşamada tahmin etmenin güç olduğunu ifade eden Meloni, "Bu bir trajediydi ama daha güçlü şekilde yeniden doğmak için bir fırsat da olabilir. Şu aşamada hasarı tahmin etmek güç ancak birçok kaynağın seferber edilmesi gerekecek." diye konuştu.

     

     
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!
  • Son dakika: En az 14 kişi hayatını kaybetti: İtalya'da sel nedeniyle verilen "kırmızı alarm" durumu devam ediyor!

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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