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Bu sezon Juventus, Lazio ve Milan ağlarını da havalandıran İtalyan futbolcu, gol krallığı yarışında zirveyi Milan'ın 23 yaşındaki yıldızı Krzysztof Piatek ile paylaşıyor. Bu ikiliyi 20 golle Duvan Zapata, 19 golle Cristiano Ronaldo takip ediyor.